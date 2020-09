Dobbelt så mange smittede i Allerød: Dybt bekymrende

- Det er dybt bekymrende, at vi ser en fordobling i antallet af nye smittede inden for den seneste uge. Derfor har kommunen her til eftermiddag været i dialog Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen. Der bliver ikke indført nye restriktioner i Allerød Kommune i dag, men det er nødvendigt at følge tallene tæt og vi skal alle sammen sørger for at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi skal være omhyggelige med at forebygge smitte og helt grundlæggende handler det fortsat om at vaske hænder, spritte af og holde afstand, siger han.