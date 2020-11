Dobbelt op på gudstjenester i Blovstrød

"For at imødekomme manges ønske om at komme i kirke i ugerne op til jul, har Blovstrød Kirke besluttet at fordoble sine gudstjenester fra 1. søndag til og med 4. søndag i advent, så der nu både er gudstjeneste kl.10.00 og kl.11.30 hver søndag i advent," skriver Blovstrød Kirke i en pressmeddelelse.