Se billedserie Det var en voldsom røj, der spredte sig fra branden. Og grundet det tætte skydække, havde røglugten spredt sig til Hillerød og Helsingør. Foto: Kim Rasmussen

Direktør så lager gå op i flammer

Allerød - 12. december 2019 kl. 17:23 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store mørke røgskyer og lugten af brændt plastik bevægede sig torsdag formiddag ind over industriområdet på Engholm Parkvej og det nærliggende boligområde Rønneholtparken. Røgen kom fra en voldsom brand i lyskædefabrikken Sirius' lagerbygning, hvor beredskab, politi og brandvæsen var mødt talstærkt op og siden klokken 01 natten til torsdag havde arbejdet på at slukke branden.

Fra sidelinjen så flere beboere fra området til, mens over tyve brandfolk og i omegnen af ti brandkøretøjer var i færd med slukningsarbejdet.

En af beboerne var Niels Villumsen, der bor i Rønneholtparken. Han opdagede branden, da hans datter ringede torsdag morgen.

- Hun bor i København men havde læst om branden på nettet. Hun spurgte, om vi havde lukket vinduerne. Det havde vi heldigvis, for da jeg åbnede havedøren, lugtede der voldsomt af brændt plastik. Jeg har været herude til lagersalg et par gange. Det er virkelig sørgeligt for dem, sagde han.

Nordsjællands Politi skrev på Twitter torsdag morgen, at beboerne i de nærliggende områder skulle lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg for at undgå røgen fra branden, og at den dog ufarlige røg var fanget under skydækket, og havde formået at sprede sig helt til Hillerød og Helsingør.

Julelevering er ude Sirius producerer indendørs- og udendørs julebelysning, og det er kun få uger siden, at der var lagersalg på fabrikken. Direktøren for Sirius, Stig Gerlach, så branden med egne øjne og var tydeligt bevæget efter nyheden om den kollapsede lagerbygning.

- Jeg var derude i nat for at se, hvad der skete. Det var en kæmpe brand, og det hele stod i flammer, sagde han og fortsatte.

- Vi får selvfølgelig et leveringstab og et driftstab, men administrationen består, som det ser ud nu.

Direktøren er dog optimistisk, og glæder sig over, at leveringerne for julen allerede var sendt afsted før torsdagens brand.

- Vi har mere eller mindre leveret vores varer for julen. Vi mangler naturligvis et par detaljer, før sæsonen er afsluttet, men vores medarbejdere er så godt som på vej på juleferie, sagde han.

Forventningen er, at virksomhedens kan fortsætte driften efter nytår.

- Det er formodningen lige nu. Vi har to bygninger på Engholm Parkvej. Så vi har et lager ved siden af den brændte bygning, som overhovedet ikke er ramt. Hvis vi kan få en ny byggetilladelse, så vil vi reetablere lagerbygningen. Ellers må vi jo finde et andet sted, hvor vi kan bygge noget nyt, sagde Stig Gerlach.

Bagud på point Der skete ingen personskader i forbindelse med branden, men det var en voldsom brand, som Nordsjællands Brandvæsen kom ud til natten til torsdag.

- Vi var allerede bagud på point, da vi modtog anmeldelsen. Vores indsatsleder kunne se på nattehimlen, da han var på vej til stedet, at branden allerede havde udviklet sig voldsomt, og så var det en stor lagerbygning. Det kræver meget mandskab og meget slukningskapacitet, sagde Operativ Chef fra Nordsjællands Brandvæsen, Claus Larsen, da brandvæsenet havde fået bugt på det meste af branden.

- Vi er gået over i en fase, hvor vi efterslukker branden på stedet. Vi har skaleret meget ned for mandskab derude, men vi er også nået til et tidspunkt, hvor vi arbejder på at få fjernet nogle store tunge betonelementer, hvor vi kan se, at det fortsat brænder nedenunder. Det er de udfordringer vi står med lige nu, sagde Claus Larsen torsdag eftermiddag.

Brandfolk arbejder videre Der vil derfor også gå flere døgn, før brandfolkets arbejde på Engholm Parkvej er afsluttet.

- Vi forventer, at røgudviklingen vil fortsætte. Mandskabet kommer formentlig til at arbejde lang tid endnu. Mit bedste bud er, at vi måske bliver færdige i løbet af fredag, men det afhænger meget af, hvordan det kommer til at gå resten af dagen i dag. Vi har på nuværende tidspunkt brugt omkring 700.000 liter vand, så det er ganske omfattende, sagde han.

Men der var dog også positive ting at øjne, da det værste slukningsarbejde var ovre.

- Det er selvfølgelig dybt tragisk, men man må sige, at det positive er, at ingen er kommet til skade, og at vi har reddet firmaets administrationsbygning, hvor deres servere og andet står. Og så er der heldigvis ikke andre bygninger, der er skadet af branden.

Nordsjællands Politi havde torsdag eftermiddag ikke yderligere oplysninger om, hvorvidt branden var påsat eller ej, da undersøgelserne først kan igangsættes, når brandvæsenet har færdiggjort deres arbejde.

