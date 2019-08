Dialogmøde om fremtidens bymidte

En helhedsplan for bymidten i Allerød blev vedtaget af byrådet inden sommerferien. Frem mod årsskiftet skal arbejdet med at konkretisere planen og omsætte den til en ny lokalplan i gang. Det er en lokalplan, der skal give mulighed for nye byggerier, rekreative løsninger i gadeplan og en ny og anderledes parkeringsstruktur, der til sammen skal være med til at skabe mere byliv.

- Helhedsplanen er et solidt forarbejde med gennemarbejdede principper for, hvad vi som kommune vil på lang sigt med bymidten. Den giver de overordnede retningslinjerne, og skal derfor udmøntes og konkretiseres i en lokalplan, der igen skal i høring, siger Miki Dam Larsen, der er udvalgsformand for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget.

- Vi ønsker som politikere, og hører også borgerne sige, at de gerne vil have en bymidte med noget at opleve og nogle at møde. Derfor håber vi på, at borgerne har lyst til at deltage i dialogmødet, så vi sammen kan komme lidt tættere på, hvordan vores fælles bymidte skal udformes. Vi har brug for, at alle de mennesker, der færdes i bymidten til dagligt, kan hjælpe med at pege på, om der er særlige områder, der kræver lidt ekstra opmærksomhed. Alle interesserede kan møde op og kommentere på de forslag, der ligger. Det er jo en af de allerstørste ting overhovedet, hvordan vores bymidte skal se ud i fremtiden, siger han.