Jens Thamdrup og Lene Kiær Nielsen er med i Bofællesskabsgruppen, der ønsker at etablere et eller flere bofællesskaber i Allerød. Dialogen med både politikere og borgere er nu godt i gang. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Dialog om bofællesskaber tager fart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dialog om bofællesskaber tager fart

Bofællesskabsgruppen i Allerød ønsker at etablere et eller flere bofællesskaber i kommunen. Derfor har gruppen nu indledt en dialog med både politikere og øvrige borgere, som kunne være interesseret i denne boform i fremtiden.

Allerød - 20. april 2021 kl. 06:42 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Dialogen viser indtil videre, at der bliver taget godt imod tankerne om muligheden for fælles boformer i fremtiden. Således gav Socialdemokratiets repræsentanter på et digitalt dialogmøde for nylig udtryk for, at partiet ønsker, man skal kunne blive boende i Allerød igennem alle livets faser. Både som barn, ung, voksen, børnefamilie, par, single og pensionist.

- Det kan bofællesskaber være med til at sikre, og derfor ønsker vi interessebårne bofællesskaber og seniorbofællesskaber, som udformes, så de åbner sig mod det omgivende samfund og naturen. Bofællesskaber kan i modsætning til villakvarterer med hække netop åbne sig og binde by, kultur og natur sammen, sagde byrådsmedlem og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen i den forbindelse.

Derfor ser partiet også bofællesskaberne som en mulighed, Allerød ikke må gå glip af.

Flere muligheder Partiet har tidligere fremlagt konkrete forslag til på hvilke grunde, man kunne bygge bofællesskaber i Allerød. Det mest omtalte er en del af marken nord for Sortemosevej på et areal vest for Lillerød Privatskole samt et areal nord for Lillerød Privatskole.

Men også Violvej, Bjarkesvej, Engbuen og Enghaven bliver nævnt som muligheder. Og kommunen har forskellige muligheder for at fremme bofællesskaberne, hvis det er det, den ønsker.

- Når kommunen sælger en kommunalt ejet grund, kan den tilpasse planforholdene, så bofællesskaber kan realiseres. Det er også en mulighed i udbuddet at vægte kriterier som kvalitet højere end pris. Kvalitet kan i den sammenhæng blandt andet være fælleshuse, fællesfaciliteter og arkitektur, sagde Miki Dam Larsen.

Håber på enighed Lisette F. Thamdrup fra Bofællesskabsgruppen i Allerød er glad for de klare tilkendegivelse af, at det er muligt at fremme bofællesskaberne fra politisk hold. Hun og resten af gruppen håber, at det bliver netop, hvad der sker i nær fremtid.

- Vores håb er, at byrådet bliver enige om at skabe rammerne for realisering af bofællesskaber allerede i denne valgperiode, siger hun.

Bærebo, som udvikler bofællesskaber deltog også i det digitale møde og fortalte blandt andet, at bofællesskaber ofte løfter lokalsamfundet. Det sker, fordi boformen typisk tiltrækker ressourcestærke beboere, der engagerer sig i lokalsamfundet som fodboldtrænere, spejderledere, iværksættere og den slags.

Mandag den 17. maj holdes mellem 19.30 og 21 et tilsvarende offentligt møde, hvor Venstre er inviteret. Tilmelding til det sker ved at sende en mail til imsnissen@gmail.com, hvorefter link tilsendes.