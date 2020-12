Ludvig Møller Jensen (t.v.) modtog blomster for sit store arbejde for Diabetesforeningen i Allerød fra bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen. Pressefoto

Diabetesforening fylder 80 - og ser fremad lokalt

Så længe har man ikke været med i Allerød. Her blev lokalforeningen stiftet i 2007. Men man ser alligevel frem til 2021 og håber, at der bliver mulighed for at holde de mange populære tilbud og arrangementer, som medlemmerne har savnet i 2020.