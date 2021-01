Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det skraldgrinende, triumferende asfaltværk

Allerød - 01. januar 2021 kl. 08:29 Af Arne Christensen, Aggebovej 8, 3450 Allerød

Kør en tur rundt om Farremosen. Optimistiske smileys griner dig åndsforladt i møde på den nyasfalterede sorte vej med de fine, hvide afstribninger: Her er orden i tingene, her tager vi hensyn og kører pænt.

Kig et øjeblik til venstre og få øje på det nærmest skraldgrinende, triumferende asfaltværk, der står som en skamstøtte over kommunal arrogance og total mangel på fremsynethed og klimabevidsthed. Nej, vi har ikke brug for materialer til lufthavnsudvidelser og opgradering af vejtrafik, snarere tværtimod, og vi er fortsat bekymrede for vores drikkevands kvalitet.

Men at konsekvenserne af byrådets forunderlige håndtering af den højst problematiske sag så hurtigt skulle bevæge sig i retning af det totalt absurde, havde man alligevel ikke forventet. Nu bider asfaltfabrikken den hånd, der har fodret den og truer kommunen med sagsanlæg, fordi den beder fabrikken om at overholde de regler om lugtgener, man ellers er enedes om.

Totalt grotesk hvis kommunen nu føjer spot til skade ved at lade skattekroner fra borgere, hvis protester man stort set har overhørt, betale en udvidet regning i form af skyhøje honorarer til to af landets førende advokatfirmaer, som er blevet involveret, fordi Pankas har haft den usandsynlige frækhed nu at fremture som den forurettede part.

Således matcher situationens grimhed og absurditet både skønhedstabet i den ødelagte natur og hensynsløsheden over for mange. Dog mest over for Farremosens umiddelbare naboer. Tænk, om man havde udvist den så ofte berømmede »rettidige omhu«.