Det skal være nemmere at være frivillig

Af Anne-Mette Rasmussen Der er brug for de frivillige, og derfor skal det være nemmere for dem at give en hånd med på for eksempel kommunens plejehjem.

- Vi vil prøve at se, om ikke vi kan få vedtaget nogle nye principper for frivillighed. Vi vil gerne have, at det bliver så nemt som muligt at være frivllig på for eksempel et plejehjem, så man kan gøre det mere spontant og simpelt, siger udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen.