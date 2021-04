Det kan ikke være bedre: Richard Ragnvald besøgte plejecentre

"Vi har været lagt ned af corona i et år, og i den forbindelse er der nogle midler til at forsøde tilværelsen for vores beboere. Her er valget så faldet på Richard Ragnvald, som er musik, som vores gennemsnitlige målgruppe kan genkende. Musik gør noget godt ved mennesker, uanset om man har demens eller ej. Udendørs og i solskin. Det kan ikke være bedre," siger hun.