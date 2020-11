Se billedserie Jesper Holdflod Pallesen er glad for, at der er enighed om Allerøds første strategi på ældreområdet. Med den sætter kommunen penge af til blandt andet forebyggelse, genoptræning og uddannelse af medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

Det gode ældreliv: Investerer markant i forebyggelse

I år indviede Allerød Kommune det nye demensplejecenter ved Skovvang. I 2025 skal endnu et plejecenter stå klar i Blovstrød, og et tredje plejecenter i 2030 er også på tegnebrættet. Andelen af ældre over 80 år stiger i Allerød, ligesom i resten af landet, og det skal kommunen være klar til.

Allerød - 14. november 2020 kl. 06:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Men med udsigten til at andelen af +80-borgere i kommunen fordobles i løbet af de næste 10 år, kan udfordringen ikke løses alene ved at bygge plejehjem. Derfor er et af fokuspunkterne i den strategi, der er på vej for fremtidens ældreområde, at investere i det, der af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets formand formuleres som »de ældres livskvalitet og frihed til selv at bestemme, hvordan de vil leve deres liv«.

- Der er rigtig mange ældre, som klarer sig rigtig fint selv og ikke har brug for plejehjem. Men vi ved også, at selvom man er frisk og ved godt helbred, så får mange brug for hjælp. Det er derfor, vi sætter 1,7 millioner af til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Det gode ved denne strategi er nemlig, at der rent faktisk følger penge med. De strategiske mål og indsatser kobles med budgettet, så der er penge til at gøre noget. Vi er der, hvor vi gerne vil være rehabiliterings-kommune nummer et, og derfor lægger vi rigtig mange æg i den kurv. Det er en satsning, som vi sætter temmelig mange penge af til, fordi vi kan se, at det giver mening i forhold til borgenes livskvalitet, siger Jesper Holdflod Pallesen til Frederiksborg Amts Avis og tilføjer:

- Vi hjælper allerede mange ældre på den måde, for eksempel med genoptræning efter en indlæggelse. Med nu udbreder vi indsatsen til endnu flere ældre, og vi vil forebygge endnu mere. Dermed kan flere borgere klare sig selv i stedet for at være afhængige af hjælp fra kommunen.

Fokus på uddannelse En anden udfordring, som Allerød deler med resten af landet er at rekruttere og ikke mindst at fastholde personale på ældre- og sundhedsområdet. Derfor er der også lagt en strategi for den fremtidige arbejdskraft på området, og der bliver foreløbig sat en million kroner af til at gøre det mere attraktivt at uddanne sig og arbejde som sosu'er i Allerød.

- Vi har mange elever i Allerød, og det fungerer allerede ret godt. Vi har heller ikke så stort frafald på elevuddannelsen som andre. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Vi vil gerne have de bedste elever, og vi vil gerne have, at de bliver hos os bagefter. Derfor har vi bedt forvaltningen om at komme med forslag til, hvordan man kan forbedre uddannelsesmiljøet og rammerne for de sosu-elever, vi ansætter. Vi vil gerne være kendt som et rigtig godt uddannelsessted, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Netop udfordringen med at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft er SFs medlem af Sundheds- og Velfærdsudvalget, Anders Damm-Frydensberg, særligt optaget af.

- Vi har grundlæggende en stor udfordring i Danmark, som også gør sig gældende i Allerød. Det handler om at kunne fastholde alle vores dygtige medarbejdere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra, siger han og glæder sig derfor over, at der er øremærket penge til netop den opgave.

Bred enighed Det er et enigt udvalg, der står bag strategien, som er den første af sin slags på ældreområdet. Og Venstres medlemmer af udvalget, Erling Petersen og Olav B. Christensen, giver den følgende besyv med:

- Der er allerede sket en stor stigning i antallet af ældre i Allerød, og vi kigger ind i en fremtid, hvor der kommer dobbelt så mange ældre som i dag. Det skal vi være klar til, og det indgåede budgetforlig sammenholdt med strategien sætter en klar og tydelig retning.

- Jeg glæder mig særligt over, at der er fastsat nogle meget konkrete målsætninger for fremtidens rehabilitering, værdigheden i plejen og omsorgen for vores ældre medborgere, siger Konservatives medlem Jørgen Johansen.

Jesper Holdflod Pallesen er glad for enigheden.

- Som byråd har vi har ikke mange skud i bøssen på det her område, hvis vi vil ramme skiven. Derfor er det super vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi prioriterer ressourcerne på ældreområdet fremover i stedet for at skyde med spredehagl. Der har ikke været sådan en strategi før, og den kan give os mere kontinuitet. Så vi bruger de ressourcer, vi nu har, langsigtet og ved, hvor vi vil hen. Nu har vi en god og sammenhængende plan for, hvordan vi også om 10 og 20 år kan give vores borgere en værdig og god pleje, hvis de får behov, siger udvalgsformanden.

Strategien skal vedtages endeligt på det kommende byrådsmøde den 19. november.