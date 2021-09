Direktør Tom Heron har været med til at skabe flere leder-duoer hos Niras, hvor der i øjeblikket er tre delte lederskaber. Ifølge ham er det især vigtigt, at de to ledere komplementerer hinanden. Foto: Niras

Send til din ven. X Artiklen: Det gælder om at finde det rette match Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gælder om at finde det rette match

At deles om rollen som leder kan få flere kvinder til at kaste sig over udfordringen. Samtidig kan det hjælpe nogle til, at de ikke kommer til at arbejde alt for meget.

Allerød - 28. september 2021 kl. 19:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Læs også: Camilla og Astrid lægger strategien sammen

Som direktør for bæredygtighed, digitalisering, planlægning og miljø i Niras har Tom Heron stået i spidsen for flere delte lederskaber i virksomheden.

Derfor ved han efterhånden også, hvad der skal til for at få dem til at fungere. Og først og fremmest handler det om at finde det rigtige match.

- De skal komplementere hinanden. Man skal virkelig have en fornemmelse af, at det er to mennesker, der er tilpas forskellige. De skal have lyst til at spille på hver sin side af banen, for at man kan få en naturlig arbejdsdeling. Derudover skal de dele de samme værdier, og så skal de kunne lide hinanden. Der skal være en personlig kemi, så der bliver en ærlig og umiddelbar sparring imellem dem, siger han.

- Jeg tror, det bedst lader sig gøre med personer, som ikke har meget store egoer, som de har brug for at have forrest. For så bliver det svært. Hvis begge har behov for at shine, duer det ikke. Det er den store udfodring, og det er mig, der skal være dygtig nok til at se, om det match er der. Hvis jeg får sat det lidt forkert op, går det ikke.

Stod på samme bane Tom Heron ved også hvad han taler om af helt personlig erfaring. Han har selv prøvet at være den ene part i et delt lederskab, som slet ikke fungerede.

- Jeg har selv prøvet det to gange. Den ene gang gik det rigtig godt, men den anden gang gik det ikke godt, selvom det var sammen med et dejligt og dygtigt menneske. Vi havde et utrolig godt venskab og et kæmpestort værdifællesskab, men vi var dårlige til at dele banen. Vi ville begge to stå på den samme banehalvdel, og derfor duede modellen ikke i den situation, fortæller han.

Selvom det ikke er det, der har været tilfældet i Camilla Kjærs og Astrid Zeuthen Jeppesens tilfælde, så er en af tankerne bag delt ledelse i Niras, at virksomheden gerne vil have en større andel af kvinder i ledelsen.

- Det er ikke fordi, fordelingen er meget skævt, men den ér skævt. Vi tilstræber samme kønsfordeling i ledelsen, som der er i Niras i det hele taget. Det vil sige cirka 60-40. Der er mindst lige så mange dygtige kvindelige ledere som mænd, så det er synd, hvis de ikke når frem til ledelsesniveau. Det vil vi gerne understøtte, at de kommer på forskellige måder, siger Tom Heron.

Og han tror, at der nogle gange er en større barriere for kvinder i forhold til at sige ja til en lederstilling.

- I et delt lederskab kan man prøve sig selv af i ledelse med noget, man synes er overkommeligt, og starte der, hvor man er stærkest. Så det er lidt et håb om at lokke nogle flere af vores stærke kvinder ind i ledelsesarbejdet, siger han.

Fælles rolle At lokke dem ind i ledelse var ikke motivet for at gøre Camilla Kjær og Astrid Zeuthen Jeppesen til makkerpar. Nærmest tværtimod kan man sige.

- I deres tilfælde ligger der et element af, at de begge to har en tilbøjelighed tl at arbejde rigtig mange timer. Mere end de skal. Hvis der er noget, jeg skal hjælpe dem med som direktør, er det at få balance i arbejdslivet. Og ved at dele posten som forretningschef bliver det noget nemmere at finde den balance og holde fri engang imellem, siger Tom Heron, der ikke er i tvivl om, at de to er et godt match.

- Det udadvendte arbejde fylder meget for en forretningschef, fordi man er i det forreste geled i forhold til at drive forretningen. Men der er også meget, som peger indad i organisationen. Og i det konkrete tilfælde med Camilla og Astrid var det min fornemmelse, at de tilsammen ville dække den rolle helt fantastisk. De har et tydeligt, personligt og værdimæssigt fællesskab. De kan simpelthen lide hinanden.