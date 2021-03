Kvinder er underrepræsenteret i lokalpolitik, viser en analyse fra Kraka. I Allerød står det særligt sløjt til med kun tre kvindelige byrådsmedlemmer ud af 21. Billedet stammer fra valgkampen i 2017, hvor spidskandidaterne fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre debatterer. Foto: Kim Rasmussen

Det er stadig svært at finde kvinder på stemmesedlen

Efter en byrådsperiode med blot fire kvinder ud af 21 byrådsmedlemmer jagter partiforeningerne i Allerød kvindelige kandidater til kommunalvalget i november. Men det er stadig svært at få fat i dem.

13. marts 2021

Ved kommunalvalget i 2017 blev der valgt fire kvinder ind i Allerød Byråd.

Det giver en andel på lige under 20 procent og placerede ifølge en analyse, som analysevirksomheden Kraka har lavet, Allerød på en fjerdesidsteplads, når det gælder andelen af kvinder i byrådet.

Siden er den ene af de fire kvinder stoppet, så nu ligger Allerød med kun tre kvindelige byrådsmedlemmer (svarende til 14,3 procent) næstsidst i opgørelsen. Kun undergået af Brøndby Kommune, hvor andelen er blot 10 procent. På landsplan er 32,9 procent af byrådsmedlemmerne kvinder.

En rundspørge, som Frederiksborg Amts Avis har foretaget til de politiske lokalforeninger, viser, at det fortsat er lidt af en kamp at få kvinderne ind i lokalpolitik. For kvinderne udgør stort set i alle partierne et mindretal af de kandidater, der foreløbig har meldt sig under fanerne.

Kun Radikale Venstre har flere kvinder end mænd på listen, men den består foreløbig kun af tre kandidater. To af dem, heraf spidskandidaten, er kvinder.

Enhedslisten, der har tre kvinder på listen, som foreløbig tæller syv kandidater, angiver som det eneste parti, at det ikke har været noget problem at få kvinderne til at stille op.

- Vi har ikke svært ved at tiltrække kvindelige kandidater. Vores kandidatliste er næsten ligeligt fordelt mellem køn, og der er også en flot aldersfordeling, siger kontaktperson Lars Juel Sørensen.

De mange mænd I den anden side af byrådssalen sidder Konservative, som har overordentligt svært ved at tiltrække kvinderne. Kun tre ud af de 14, der står på Konservatives bruttoliste, er kvinder, oplyser partiet. Konservative er i dag repræsenteret i byrådet af fem mænd, der er 50+.

Venstre er pt byrådets største parti med seks medlemmer. To af dem er kvinder. Indtil videre har Venstre fire kvinder på sin kandidatliste, der i alt tæller 12. Nøjagtig de samme tal gør sig gældende for Socialdemokratiet.

Hos SF er der foreløbig fire kvindelige kandidater på listen, som tæller 10.

Nye Borgerlige har kun udpeget sin spidskandidat, som er en mand, og har altså endnu ikke en kandidatliste at præsentere.

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Alternativet har ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Flere skal stille op Ifølge analysen fra Kraka kan der være mange årsager til, at kvinder generelt er underrepræsenteret i lokalpolitik. En af dem er, at der simpelthen er for få, som stiller op.

»Kun 31,8 procent af de opstillede kandidater var kvinder ved kommunalvalget i 2017. Og da 32,9 procent af de valgte kommunalpolitikere er kvinder, kunne det tyde på, at hvis flere kvinder stillede op, så ville flere kvinder også blive valgt ind«, skriver Thomas Wilken og Annasofie Marckstrøm Olesen, der står bag analysen.

De påpeger også, at nogle partier har lettere ved at hverve kvinder end andre.

»Andelen af kvinder blandt de opstillede kandidater ved kommunalvalget i 2017 var under 30 procent for alle partier på højrefløjen. Derimod havde både Enhedslisten, Alternativet og SF alle mere end 40 procent kvinder blandt de opstillede kandidater«.