Derfor forlod Konservative budgetforhandlingerne

Det var især fjernelsen af et tilskud til foreninger, der fik de konservative byrådsmedlemmer til at gå fra budgetforhandlingerne. 'Det kunne vi ikke være med til,' siger Jørgen Johansen.

06. oktober 2020

Af Louise Mørch Vilster

budgetaftale Det Konservative Folkeparti har ligesom Enhedslisten valgt at stå udenfor budgetaftalen for de næste to år. Det der især skiller de fem konservative politikere fra de øvrige er fjernelsen af et tilskud på 400.000 kroner til foreninger. Det fortæller Jørgen Johansen.

"Som udgangspunkt var det tilskuddet til vores foreninger, der fik os til at gå fra forhandlingerne. Der er lagt op til at spare 400.000 kroner, og det kunne vi ikke være med til. Vi var sidste år med til at sætte skatten op sammen med Socialdemokratiet, fordi vi ville give mere til foreningerne, og derfor give det ingen mening at fjerne tilskuddet igen," siger han.

Får pengene igen

De 400.000 kroner svarer til 60 kroner per medlem, og Jørgen Johansen frygter, at det kan skade foreningslivet.

"Foreningerne er vores styrke i Allerød, og det er også velfærd for os. Tilskuddet går direkte til de unge mennesker, og pengene får vi fire gange igen. Der er også mange forældre, der starter med at være frivillige på grund af deres børn, og så fortsætter de, fordi de vil være med til at hjælpe andres børn. Det er en styrke i sig selv, og jeg kan sagtens forestille mig, at man mister frivillige. Det håber jeg selvfølgelig ikke, og vi vil kæmpe for, at det ikke bliver sådan," siger Jørgen Johansen.

Normeringer

Noget andet, der er en mærkesag for partiet, er flere penge til bedre normeringer i daginstitutioner. Konservative har i forbindelse med årets budgetforhandlinger fremlagt deres eget budgetforslag, hvor de foreslår at afsætte 26 millioner kroner over de næste otte år til bedre normeringer.

"Det er noget, vi vil priroitere, for vi kan se, at kravet til normeringer kommer alligevel. Så hvorfor ikke være offensiv og være med forrest i bussen," siger Jørgen Johansen.

I forslaget om bedre normeringer er det ikke afgørende, om det er mere uddannet personale, så længe der er en ligelig fordeling mellem de to, mener han.

"Der er ingen tvivl om, at vi skal være med til at sikre en vis faglighed, men når det er sagt, så er relationen og erfaring også meget vigtig. Der skal være en fifty-fifty fordeling, og udfordringen ligger også i, om der er muligt, da uddannede pædagoger er en mangelvare. Vores synspunkt er at få flere varme hænder til institutionerne, og om det er uddannet personale er ikke drivende i vores forslag," siger han.

Blovstrød og Lynge

Derudover ønsker de konservative en opgradering af city manageren i Allerød, så der kommer mere fokus på aktiviterne udenfor Allerød centrum.

"Det skal ikke kun være Allerød centrum, der får adgang til aktiviteter. Der skal være et øget samarbejde om aktiviteter på tværs i også Lynge og Blovstrød, så der bliver skabt noget, der får folk til at gå rundt i vores små lokalsamfund," mener han.

Det springende punkt var dog tilskuddet til foreningerne.

"Som udgangspunkt er det vigtigt med et bredt samarbejde, men vi følte ikke, at vi havde noget valg, når man tog lige præcis det, vi fik igennem sidste år, da vi satte skatten op. Det kan gå ud over alle dem, som finder ro, styrke og selvtillid i sin fritid," mener Jørgen Johansen.