Nogle af parkeringspladserne ved Mungo Park bliver nedlagt og flyttet i forbindelse med, at teateret snart går i gang med at bygge ny teatersal. Foto: Allan Nørregaard

Derfor flyttes parkeringspladser i bymidten

Allerød Kommune oplyser, at det i forbindelse med etableringen af Mungo Parks nye teatersal er nødvendigt at inddrage en stor del af parkeringsområdet ved teatret til arbejdsplads.

For at mindske generne for øvrige brugere af parkeringspladserne, bliver der midlertidigt etableret en p-plads op mod TDC bygningen, hvor der i dag er et mindre grønt område.