Der er stadig billetter til julen på de skrå brædder

"For at komme i dejlig julestemning skal vi høre om "Faster Lizzies Jul", hvor julehumøret ikke vil indfinde sig, for Misser er væk! Overalt er der skuffer og låger, som lokker og gemmer på alle mulige spændende sager. Dufte. Lyde. Musik. Hemmeligheder. Lizzies julehjerte. Små øjeblikke med julemagi. Langsomt sniger julen sig ind på Faster Lizzie, og der breder sig en duft af jul. For alt kan ske i faster Lizzies køkken."