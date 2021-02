Denne kommune har flest nabohjælpere

Nabohjælpere i Nordsjælland Kommune, antal nabohjælpere, nabohjælpere per 1.000 indbyggere





Allerød, 3257, 125,9

Rudersdal, 4845, 85,2

Hørsholm, 2102, 84,4

Furesø, 3103, 75,8

Frederikssund, 3112, 68,4

Fredensborg, 2756, 67,3

Egedal, 2808, 64,6

Halsnæs, 1954, 62,0

Gribskov, 2481, 60,4

Hillerød, 2920, 57,0

"Allerød er et pragteksempel på Nabohjælp. Her tager naboerne skeen i egen hånd og samarbejder om at forebygge indbrud. Der er ingen tvivl om, at det har en effekt. Derfor er det også glædeligt, at over 200.000 danskere har taget Nabohjælps app til sig, så de kan samarbejde om at forebygge indbrud i deres nabolag," siger hun i pressemeddelelsen.