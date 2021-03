Demenscenter i Allerød kan tage prisen som årets sundhedsbyggeri

"Sundhedsvæsnet og samfundet som helhed har kæmpet en hård kamp imod en næsten usynlig fjende i over et år - og plejehjemmene har været ekstra hårdt ramt. Derfor er der nu endnu større grund til at dele vigtig viden om de nyeste og bedste løsninger ift. indretning og byggeri af fremtidens plejeboliger, hospitaler og sundhedshuse, så rammerne støtter bedst muligt op om patienter, personale og pårørendes behov," skriver virksomheden selv i en pressemeddelelse om baggrunden for prisen, der i år uddeles fjerde gang.