Debat om kantsten slog gnister

Allerød - 23. marts 2018 kl. 17:26 Af Anne-Mette Rasmussen

Det blev personligt, og udvalgsformandens honorar blev inddraget, da byrådet torsdag aften debatterede renoveringen af Kongevejen.

Et forslag fra Martin Wolffbrandt (K) gik i al sin enkelthed ud på at tage 450.000 kroner fra kommunens kassebeholdning for at udstyre den nyrenoverede Kongevejen med nye granitkantsten i begge sider af vejen, i stedet for den nuværende løsning, hvor der kun er nye kantsten i den ene side af vejen.

Forslaget valgte han at præsentere således i byrådssalen:

- Venstre fremsatte for et år siden et forslag om, at vi skulle lægge mere vægt på æstetik. Det var et godt forslag, og derfor havde jeg også ventet Venstres opbakning til en mere æstetisk løsning på Kongevejen. Miki (Dam Larsen, red.) har forsøgt at latterliggøre forslaget ved at foreslå ens kantsten i begge sider af vejen i hele Allerød Kommune. Hans samlede vederlag for byrådsarbejdet er 385.000 kroner om året. Og så kan man jo, hver gang man kommer kørende ind ad Kongevejen, tænke over, hvad man synes, der er bedst givet ud: et engangsbeløb på 450.000 kroner til nye kantsten eller 385.000 kroner hvert år til Miki Dam Larsen.

Det var en kommentar, der fik Miki Dam Larsen til at ryge op af stolen.

- Det er da det laveste stød nogensinde. Hvor er det lavt! Jeg har da aldrig oplevet noget lignende. Er det Konservatives nye linje?, spurgte han og fortsatte:

- Det bliver ikke med mig som formand, at man tager halvprivate sager op i egne områder for at profilere sig der, hvor man bor. Vi har en prioriteret liste, som vi arbejder ud fra. Er det tilfældige politikeres tilfældige bopæl, der afgør, hvor vi investerer i denne kommune? Konservative vil ikke renovere kantsten i hele kommunen, men kun der. Jeg synes, det er sølle, og jeg forventer et svar fra Konservatives gruppe, om det er den måde, man vil arbejde på,

Konservatives gruppeformand, Jørgen Johansen, afviste, at Martin Wolffbrandts udsagn var et udtryk for den Konservative gruppes holdning.

- Jeg vil give dig ret. Martin var nede at ramme i den ende, hvor det er over stregen. For Konservative har det ikke noget med Blovstrød at gøre. Det handler om, at vi er i gang med at udvikle et område, og det kan vi gøre færdigt for 450.000 kroner, sagde han.

Martin Wolffbrandt bød derefter ind med en undskyldning.

- Den med de 385.000 imod de 450.000 var nok for kontant. Men det er forkert, at alt for mig bare handler om Blovstrød. Men i denne sag er vi ude i, at vi ikke gør tingene fornuftigt. Vi kan gøre tingene helt, men vi gør dem halvt, sagde han.

Tidligere borgmester Erik Lund mente, at modstanden imod at være med udelukkende skyldtes forslagets afsender.

- Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at forslaget kommer fra en konservativ. Så falder det. Det har vi set mange gange. Det her forslag er ganske sund fornuft. Så gør det nu, i stedet for at være så optaget af at skyde et konservativt forslag ned, sagde han.

Rasmus Keis Neerbek fik bragt lidt glimt i øjet ind i debatten med sit indlæg:

- Enhedslisten har kun ét krav til vejbelægningen, og det er, at den skal være sikker. At den er ekstra-pæn, går jeg ikke op i. Fik jeg 450.000 kroner til at fyre af på et eller andet, så kunne jeg finde på mange gode ting. Men pæn vejbelægning er da det sidste. Det er så langt nede på prioriteringslisten, at man ikke drømmer om det, sagde han.

Ved afstemningen, der fulgte i halen på debatten, stemte kun de fem Konservative byrådsmedlemmer for forslaget.