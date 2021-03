Radikale Venstre Martin Lidegaard og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab Thomas Rohden debatterer Kina 10. marts. Pressefoto

Debat om Danmarks forhold til Kina

Onsdag 10. marts kan du blive klogere på Danmarks forhold til Kina, når folketingsmedlem for Radikale Venstre Martin Lidegaard og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab Thomas Rohden debatterer landet i midten. Det sker i en Folkeoplysende Frirumsdebat arrangeret af Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Frirummet. Debatten foregår på Zoom - du kan få adgang via Allerød Bibliotekers hjemmeside.