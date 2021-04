Se billedserie Isabella Touborg Heudenrich har lært om havet, forurening og hvad man kan gøre for at mindske forureningen af vores natur. Privatfoto

Debat: Verdenshavene dør stille og roligt

Tænker du nogensinde over, hvor meget plastikaffald dig og din familie belaster miljøet med, spørger to elever fra 6. A på Allerød Privatskole

Af Isabella Touborg Heudenreich og Klara Emilie Schick Bjørn-Larsen

12. april 2021

I 6.A på Allerød Privatskole har vi arbejdet med verdenshavene og prøver at overbevise andre om at tænke mere på deres forbrug af plastik.

Grønt Flag Grøn Skole Som mange andre skoler har Allerød Privatskole også et råd, der arbejder med projektet Grønt Flag. Det Grønne Råd består i alt af 15 elever og 6 lærere. I rådet blev der allerede tidligere udviklet en vision, der kan hjælpe skolen til bedre miljøforhold. Denne vision lyder:

"Vi ønsker at sænke vores energiforbrug med 10 procent over en periode på tre år, samt ændre de enkelte personers adfærd for at forstærke skolens grønne fællesskab."

Desuden har vores klasse formuleret vores egen vision om at; Vi alle vil huske venner og familie på ikke at smide skrald i naturen samt bestræbe os på at samle andres skrald op, og dermed bidrage til mindre forurening af vores natur.

Grønt Råd mødes flere gange om året og diskuterer nye måder at gøre skolen endnu mere bæredygtig og CO2 neutral.

I- og u-landende har brug for støtte Vi har også hver især været på stranden og samlet så meget skrald som muligt og har efterfølgende haft en konkurrence kørende om, hvem i klassen der kunne samle mest affald. Klassen samlede i alt 71,176 kilo.

Hvad kan du gøre? I 6.A har vi læst artikler og set videoer om plastik, der hver dag bliver smidt ud i havene, og hvad plastikkens forurening gør ved havet og dets fiskebestande.

Over en lille uges tid har alle i klassen hver især vejet vores samlede forbrug af plastikaffald i hjemmet og udfyldt et skema, så man nemmere kunne få et overblik over ens families forbrug, og hvor affaldet ender henne. Mængden af plastikaffald overraskede alle meget, selvom vægten på grund af det lette materiale ikke var så høj. Da alle i Allerød Kommune har affaldssortering, ender det meste plastik heldigvis i genbrug. For at I kan formindske jeres plastikforbrug yderligere, kan I købe plastikflasker, der går til pant, bruge jeres eget indkøbsnet i stedet for at købe en ny plasticpose hver gang i handler, samt købe varer, der ikke altid er pakket ind i plastik, som eksempelvis løst frugt og grønt.