Foto: Jens Wollesen

Debat: Venstre vil sikre fodboldbanerne ved Møllemosen

Allerød - 18. januar 2021 kl. 11:48 Af Esben Buchwald, byrådsmedlem for Venstre og medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Kontakt redaktionen

På det kommende møde (torsdag den 21. januar, red.), skal byrådet behandle igangsættelse af helhedsplan for området ved Sportsvej. Formålet er, at der skal bygges boliger på det område, hvor der tidligere har været flygtningeboliger.

Venstre ønsker, at der skal bygges boliger ved Sportsvej, men det må ikke gå ud over antallet af fodboldbaner.

De skitsetegninger, som er præsenteret for byrådet i eksempelvis »mulighedsstudiet«, viser, at der er god plads til både boliger og boldbaner. Det er vigtigt for Venstre, og vi vil godt love fodboldklubben og idrætten, at der ikke bliver færre baner til fodbold som følge af planen.

For Venstre er det afgørende, at det bliver en god og visionær helhedsplan med mulighed for gode boliger til familier og seniorer og plads til idrætsliv. Ikke kun fodbold, men også gerne andre idrætsgrene.

Det er også vigtigt, at vi i byrådet ikke på forhånd begrænser hinanden og processen, men i stedet søger de gode og innovative løsninger. Ved at lave en helhedsplan for hele det område ved Sportsvej, som ikke er dækket af lokalplanen for klubhus og opvisningsbane, kan vi sikre et optimalt samspil imellem natur, idræt og boliger.

Søen og den nærliggende fredskov vil give spændende muligheder for nye rekreative områder, og vi er opmærksomme på, at støj fra Hillerødmotorvejen naturligvis er en udfordring, som skal håndteres fra starten