Debat: Venstre har endnu engang solgt sin sjæl til venstrefløjen

Allerød - 27. april 2021 kl. 14:39 Af Bille Thøgersen, Elmevej 18, Blovstrød Kontakt redaktionen

Vore lokalpolitikere og sådanne in spe er pludselig vågnet op fra cirka 3,5 års næsten pause. Hvorfor mon? På trods af mange hedt diskuterede emner som for eksempel politisk frontalangreb på musik- og billedskolen og asfaltfabrik-skandalen, har de fleste af dem opretholdt total eller næsten total radiotavshed indtil nu. Ikke mindst Allerøds de facto-borgmester, Miki Dam Larsen.

Alle byrådmedlemmer og -kandidater har på et eller andet tidspunkt svoret troskab til et grønt Allerød. Dette viser sig ikke desto mindre at være mundsvejr. Om byrådskandidater generelt allerede er inficeret af beton- og murstensvirussen, eller det er en sygdom, de erhverver under deres byrådsarbejde, er tidligere blevet debatteret, da realiteten jo er, at byggeprojekter er blevet realiseret i stort tal, og at mange står i kø for at blive det.

Nogle mener dog, at der snarere er tale om entreprenørkærlighed. Hvad der er sandt, er uvist. Resultatet er imidlertid, at ikke alene natur, men også fodboldbaner nu er i fare for at blive ofre for ikke mindst socialdemokraternes store projekt om ved hjælp af massivt socialt boligbyggeri at gøre Allerød til en socialistisk kommune. De elsker sociale klienter og hader kloge og selvhjulpne borgere, som jo ikke stemmer socialdemokratisk.

At der også på visse områder er fornuftige personer på venstrefløjen, viser SFs forslag til at frede det frie område nord for Sortemosevej for mere byggeri og lade det springe i skov. Blovstrød har i årevis lidt under af borgerne uønsket, forceret og i vid udstrækning arkitekturfremmed byggeri.

Inden det nye kvarter vest for kirken gik i gang, blev der udskrevet en konkurrence, som kostede mindst en halv million. Det var imidlertid ikke vinderprojektet, der blev præsenteret på et borgermøde, men entreprenørens våde drøm med blandt andet to etageejendomme.

Da en vaks menighedsrådformand gjorde opmærksom på, at det var ulovligt at bygge så højt så tæt på kirken, blev lejlighedsbyggeriet sænket og udstrakt som en anden Maginot-linje langs øst og nordsiden. Det hæsligste byggeri i Nordsjælland indtil den nye børneinstitution blev bygget.

Blovstrød har fortjent fuldt stop for byrådets rovdrift på åndehuller og skrabud over for entreprenører. Derfor bør SFs forslag nyde fremme og socialdemokraternes forsøg på at liste lidt byggeri ind skrottes.

PS: Advarsel: Venstre har sendt et byrådsmedlem i byen med en højstemt tilslutning til SFs forslag, men husk at Venstre i hele Allerøds 50-årige historie altid har forsøgt at neutralisere den borgerlige sejr for at tiltuske sig borgmesterposten mod at sælge sin sjæl til venstrefløjen.

Den pågældende og undertegnede blev før dennes byrådskarriere i en privat samtale enige om, at den politik burde stoppes, men han var den med det største smil, da Venstre som tredjestørste parti havde gjort det endnu engang.