Debat: Transportministeren må op i gear

For mennesker i Hillerød og omegn er det et stort tab ikke at have en forsikring på Hillerødmotorvejens forlængelse.

Med den fuldt finansierede investeringsplan VLAK-regeringen landede før valget, var det ellers planen, at første spadestik til motorvejen helt til Hillerød skulle tages i 2023. Så transportministeren og den socialdemokratiske regering burde have meget travlt lige nu.

Jeg kan ikke huske at Socialdemokratiet i valgkampen nævnte, at motorvejen helt til Hillerød skulle nedprioriteres.

Det vil forlænge tiden man skal bruge i bilen. Tid, som hverken kan bruges produktivt på arbejdet eller sammen med familien. Med en motorvej vil en pendler for eksempel opleve over en times reduktion af køretiden om ugen. En stor forbedring!

Ydermere så er anlægsprojektet et af de mest rentable infrastrukturprojekter i Danmark. Med andre ord så er der ingen grund til at vente med beslutningen. Vi skulle have haft finansieringen på plads for længe siden, og jeg kan blot håbe på, at ministeren kommer op i gear.