Debat: Sikke en fornem service fra vandværket!

Allerød - 26. juli 2021 kl. 06:48 Af Arne Christensen og Kirsten Rønn, Aggebovej 8 3450 Allerød Kontakt redaktionen

Uanset hvem på vort lokale vandværk, der måtte have taget initiativet til den personlige service, som vi har modtaget i forbindelse med et par mindre, midlertidige afbrydelser i vandforsyningen, vil vi gerne kvittere for den med denne kommentar.

Vi var bortrejst på ferie, og yngre slægtninge beboede huset i en uge. De berettede om, at en medarbejder fra vandforsyningen, søndag aften (11 juli) ved 22-tiden personligt havde henvendt sig for at sikre sig, at man ikke havde haft gener af en kortvarig nedlukning tidligere på aftenen, samt for at bebude en nødvendig, længere afbrydelse mandag den 19 juli.

Den dag var vi selv kommet hjem, og vi oplevede således, at den samme(?) medarbejder, mandag morgen kl. 8 henvendte sig for at være helt sikre på, at vore unge slægtninge havde forstået beskeden rigtigt og havde viderebragt den, samt at meddele, at nedlukningen var udskudt til kl. 9 og i værste fald ville vare til kl. 15. Klokken cirka 13 var vandet tilbage i rørene, så vi havde ikke engang haft nødigt at fylde et par spande op. Men sikke en god oplevelse. Tak til vandværk og en overordentlig venlig medarbejder for forbilledlig omhu og håndtering af situationen.