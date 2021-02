Debat: Selvmords-cykelstien på Sortemosevej

Bilerne kommer med stor fart mod lyskrydset for at nå over inden der bliver rødt. Når man så har kørt cirka en kilometer ad cykelstien i venstre side forbi Privatskolen, skal man igen krydse Sortemosevej til højre side.

Der er heller ikke her nogen speciel markering med lysblink eller fodgængerovergang. For at gøre det ekstra farligt har man placeret et busskur, så hverken bilisten eller cyklisten kan overse vejen.