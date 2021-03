Eric Lerdrup Bourgois foran »Hækkerups Hus« på Tokkekøbvej 2. En historisk villa, som han ærgerer sig over, at det nuværende byråd ikke har villet redde for eftertiden. Foto: Eric Lerdrup Bourgois

Send til din ven. X Artiklen: Debat: På kulturhistorisk katastrofekurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: På kulturhistorisk katastrofekurs

Allerød - 16. marts 2021 kl. 11:45 Af Eric Lerdrup Bourgois, kandidat til KV21 for Konservative, Gl. Lyngevej 63, Lillerød Kontakt redaktionen

I alt, alt for mange år har byråd og forvaltning givet tilladelse til nedrivning af bygninger med høj lokal, kulturhistorisk værdi. Senest er blandt andet Tunet 1, et husmandssted fra år 1850 der blev vurderet til en bevaringsværdi 4 på »SAVE-skalaen« revet ned. Og dét til trods for museumsfaglige argumenter og indsigelser.

Med den udvikling, der er på boligmarkedet i øjeblikket, kan det ikke udelukkes, at der er andre ejendomme med høj kulturhistorisk værdi, som tillades nedrevet under henvisning til en temmelig tvivlsom præcedens på området.

Derfor er mit forslag til byrådet at suspendere og stoppe for sagsbehandlingen af alle nedrivningstilladelser gældende for ejendomme bygget før 1950, indtil der er gennemført en SAVE-vurdering af alle ejendomme samt udarbejdet lokalplaner for alle byområder i Allerød Kommune.

Katastrofen er nemlig ikke kun nedrivningen af den lokale kulturarv, hus for hus. Noget andet er selve kvarters-indtrykket. Og i forhold til sidstnævnte bør man klart præcisere, hvad der kan bygges, blandt andet stil- og udtryksmæssigt, i de enkelte kvarterer. Pt er vi nemlig i store dele af kommunen prisgivet til det vilde vestens nybyggerdrømme.

Selvfølgelig skal boligmassen fornys, og ikke alt bør bevares, men vi skal have taget ordentligt stilling til, hvilke kulturhistoriske bygninger og bymiljøer vi ønsker for nu- og eftertiden. Derfor skal der forventningsafstemmes gennem helt klare krav og retningslinjer i gennemarbejdede lokalplaner.

Og så er der også hele bæredygtighedsaspektet. Rambøll har dokumenteret i en ny rapport, at man får mest ud af at renovere frem for at bygge nyt, når det gælder klimabelastning og totaløkonomi. Det er vigtig viden, der viser, at vi ikke kan nybygge os til bæredygtighed.

Heller ikke med passivhuse eller 0-energi-huse. Og det bør vi i regi af Allerød Kommune selvfølgelig også forholde os til.

Så tag venligst en helt nødvendig timeout og få stoppet den kulturhistoriske katastrofekurs, som byrådet og særligt Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har sendt os ud på.