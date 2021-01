Debat: Lad os tage det positive fra 2020 med ind i 2021

Mit nytårsønske for Allerød er, at vi tager de positive ting fra 2020 med os ind i 2021.

I 2020 fik vi virkelig set værdien af at være der for hinanden. Her i 2021 skal vi stadig huske at tage hensyn til hinanden, når vi går i butikker, og når vi går forbi hinanden.