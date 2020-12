Foto: kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Konservative vil gerne bevare det gode Allerød

Allerød - 29. december 2020 kl. 22:46 Af Jørgen Johansen, gruppeformand for Konservative

Jeg har i dag læst Miki Dam Larsens, gruppeformand for Socialdemokratiets, indlæg, som udelukkende fokuserer på de Konservatives handlinger og ønsker. Da der er gået tre år, siden Socialdemokratiets gruppeformand sidst skrev et politisk debatindlæg, så undrer det mig, at Socialdemokratiet ikke begynder at fortælle om deres egen politik i stedet for udelukkende at skyde efter de Konservative.

Jeg har dog intet imod at holde mit fokus som Konservativ gruppeformand på det, som jeg og de konservative gerne vil fremfor på det, de andre partier ikke vil eller har gjort.

Vi Konservative ønsker en moderat udvikling af Allerød, som sikrer, at vi bevarer flest mulige af vores grønne områder, som vi har i mellem vores bebyggelser.

Derudover ønsker de konservative, at vores udvikling i kommunen skal ske med den bredest mulige opbakning fra hele Allerød og dets partier.

I de konservative lægger vi stor vægt på, at vores fællesskab skal støttes og udvikles, så det kan blive ved med at supplere vores offentlige system i kommunen. Vi værdsætter hver en ildsjæl i kommunen.

Når nu der i førnævnte indlæg bliver sat spørgsmålstegn ved de konservatives samarbejde med de resterende partier i byrådet, synes jeg, det er nødvendigt også at kommentere her.

Vi i Konservative ser gerne både Socialdemokratiet og byrådets andre partier i øjenhøjde for at diskutere den politiske udvikling. Men det kræver, at vi Konservative også har en plads ved bordet i modsætning til vores oplevelse af den seneste budgetaftale, hvor tidligere aftaler uden de Konservative var indarbejdet, således at vi for at bakke op om budgetaftalen også skulle acceptere andre aftaler, som vi ikke har haft indflydelse på.

Det er helt korrekt, at vi er begyndt at protestere mere, end vi har gjort før. Men det er den eneste måde, som vi i de Konservative kan komme i dialog med partierne på. For os er det vigtigste, at vores borgerlige stemmer har indflydelse og er med til at sikre den rigtige udvikling for Allerød, som borgerne har stemt for.