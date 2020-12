Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kom nu ind i kampen, Konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kom nu ind i kampen, Konservative

Allerød - 28. december 2020 kl. 09:51 Af Miki Dam Larsen (S), 1. viceborgmester og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen

Borgerlige stemmer, der arbejder eller rollen som protestparti? Hvilken af de to strategier vælger Konservative frem mod næste kommunalvalg? Jeg håber på den første, men ser desværre flest tegn på, at Konservative klatrer højere og højere op i et træ. Her er man vældig synlig med sine protester, men ens indflydelse er til gengæld usynlig.

Klatreturen op i træet er mest udtalt i Farremosesagen. Gang på gang lover konservative byrådsmedlemmer lette løsninger på alle problemer og frasiger sig ansvar. I stedet for at arbejde konstruktivt sammen med resten af byrådet og følge anbefalingerne fra kommunens advokat.

Klatreturen fortsætter, når Konservative stemmer for de store overordnede planer (planstrategien), men modarbejder dem i samme øjeblik, de bliver konkrete. Det gælder senest den aftalte boligudvikling på Sportsvej, hvor der skal bygges blandede boliger (almene og private) til familier, enlige, unge og seniorer. Kort sagt den type boliger, som mange efterspørger som alternativ til parcelhuset.

Desværre har Konservative også sagt nej til bebyggelse på Enghave Nord, før der overhovedet ligger et forslag til lokalplan.

Desværre. For vi har som kommune brug for boligudvikling, så der fortsat er børn til vores skoler og idrætsanlæg, kunder til butikkerne i bymidten, egnede boliger til seniorer og som kan betales af de borgere, som passer vores børn og ældre.

Samtidig har vi behov for flere borgere i den erhvervsaktive alder, hvis vi skal kunne finansiere det forhold, at en stigende andel af borgerne går på pension og får brug for hjælp fra kommunen.

Det er med andre ord nemt at sige, at man skal bevare det Allerød, vi kender. Men i virkelighedens verden skal vi udvikle for at bevare. Ellers forfalder det Allerød, vi kender.

Derfor håber jeg, at Konservative igen kommer ind i kampen og vil være med til at tage ansvar for udviklingen af vores dejlige kommune.

Vi har fantastiske muligheder i disse år, og dem skal vi udnytte.