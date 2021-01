Valgkampen er brudt ud i lys luge mellem Konservative og Socialdemokratiet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Debat: K er ikke et protestparti, vi er bare ikke enige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: K er ikke et protestparti, vi er bare ikke enige

Allerød - 03. januar 2021 kl. 07:51 Af Lars Frost, konservativt bestyrelsesmedlem, Fritz Hansens vej 22, 3450 Allerød Kontakt redaktionen

Kære Miki Dam Larsen, tak fordi, du vil deltage i den offentlige, politiske debat med dit indlæg i Frederiksborg Amts Avis / på sn.dk. Du har været savnet.

I forbindelse med konstitueringen ved kommunalvalget i 2017 blev Konservative holdt udenfor, da din støtte til borgmesteren betød, at I ikke ville have, at folkevalgte Erik Lund med femteflest personlige stemmer skulle have nogen poster. Hvilket Konservative naturligvis ikke kunne acceptere, og derfor trak sig kollektivt.

Derfor giver din mening om, at Konservative er et protestparti eller klatrer i træer ingen mening, hvis du/I blot vil følge almene demokratiske spilleregler. Konservative er naturligvis altid klar til at samarbejde, men når vi bevidst bliver holdt ude af flertallet bag borgmesteren, så er det jo ikke Konservative, der ikke vil samarbejde.

I forbindelse med kommunalvalget 2021 kommer vi med vores egen plan og visioner, som borgerne kan tage stilling til, og jeg håber ikke, at det ender som ved sidste valg, hvor flertallet bag borgmesteren bestiller en visionsplan for Allerød.

Det er efter min mening for slapt at stille op til byrådet, hvor man straks efter valget skal have et konsulentbureau til at formulere visioner for Allerød. Hvorfor stiller man så overhovedet op?

I dit indlæg vil du gerne have opbakning til at bebygge vores grønne arealer med socialt boligbyggeri. Og du har fuldstændig ret, de Konservative ønsker ikke at bebygge vores grønne åndehuller for borgere og dyr. Vi ønsker heller ikke at komme til at ligne en vestegnskommune på sigt, eller ligne en Socialdemokratisk højborg.

Jeg har fuld forståelse for, at du skal varetage de Socialdemokratiske interesser, men de Konservative er langt fra denne ide, og det betyder jo ikke, at vi er et protestparti, men blot at vi ikke er enige.

Vi er naturligvis altid klar til at samarbejde på fair betingelser.

relaterede artikler