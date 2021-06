Travle bilister får lov til at køre med for høj hastighed på Slangerupvej, mener en forælder fra området. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Debat: Hvorfor passer I ikke på alle vores børn?

Allerød - 13. juni 2021 kl. 07:44 Af Nikolaj Rommedahl, Moselundsvej 34, 3540 Lynge Kontakt redaktionen

Som forælder til et barn på Lynge Skole er det ikke svært at få øje på de mange tiltag, der er gjort for trafiksikkerheden i området. Vejbump, fartbegrænsning, rundkørsel, cykelstier. Jeg tør sende mit barn af sted om morgenen på cykel.

Jeg er også far til et barn i skovbørnehaven Nydningen, der ligger for enden af en sidevej til Slangerupvejen.

Der er situationen en helt anden, når man som Lyngeborger via Slangerupvejen holder i kø for at svinge til venstre. Det mærker børn og forældre jævnligt når de - fortsat - bliver påkørt bagfra af travle og uopmærksomme bilister, som fortsat får lov til at køre med høj hastighed på lokationen.

Travle bilister tager den ind over plænen og cykelstien for at komme forbi i høj fart. Så kan vi føje cyklister til listen over ofre, som står i kø.

Kommunalvalget handler for mig om at få svar på, hvorfor politikere i Allerød Kommune ikke passer på alle vores børn? Det spørgsmål vil jeg stille direkte til alle Allerød-politikere på genvalg, som de seneste fire år har haft muligheden for at gøre en forskel, men ikke gjort det.

Punkt 29 i Allerøds trafikplan 2017-2020 indeholder løsningen. I kender den.

Den koster 500.000 kroner. Den kan redde liv. Børneliv.