Debat: Gyllestank fortsætter til 2023

Allerød - 09. oktober 2020 kl. 15:29 Af Svend Sidenius, Sjælsøparken 32, 3450 Allerød Kontakt redaktionen

Onsdag den 30. september blev der igen udspredt gylle på markerne, som ligger vest for Kongevejen samt nord og syd for Sortemosevej.

En efterfølgende opfordring til borgmesteren om fremover at stoppe udspredningen og dermed den tilknyttede gyllestank i Blovstrød har været resultatløs.

Borgmesteren bekræfter, at aftalen med en svineproducent fra Slangerup kan opsiges med dags varsel, når der foreligger en plan for brug af arealet til andet end landbrug.

På trods af forårets mange forslag til brug af området til rekreativt område, skovrejsning, klimapark samt natureng, er der åbenbart ikke taget initiativ til at udarbejde en alternativ plan for området.

Borgmesteren svarer:

- At det ikke er muligt at opsige aftalen med svineproducenten i Slangerup, da der ingen anden plan er for området

- At der ikke i budgettet for de næste to år er afsat midler til at omlægge området til natur.

Fra forårets debat fremgår det ellers, at kommunens årlige indtægt fra bortforpagtning af gyllemarken blev vurderet til at være af størrelsesordenen 50.000 kroner. Men Blovstrød kan altså tidligst forvente at slippe af med gyllestanken i 2023, ifølge borgmesteren.

Der er nyvalg til kommunens byråd i november 2021.

Når nogle politikere i Allerød ikke ønsker, at næsten 3000 borgere i Blovstrød skal slippe af med tilbagevendende gylleplager så hurtigt som muligt, så er der i det mindste mulighed for om et års tid at slippe af med de politikere, der tager mere hensyn til en svineproducent i Slangerup end til en væsentlig del af kommunens egne borgeres sundhed og velvære.