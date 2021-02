Send til din ven. X Artiklen: Debat: Giv os Lillerød tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Giv os Lillerød tilbage

Allerød - 07. februar 2021 kl. 07:38 Af Eric Lerdrup Bourgois, cand. mag., historiker og kandidat til byrådet for Konservative, Gl. Lyngevej 63, Lillerød Kontakt redaktionen

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 fik det sammenbragte fællesskab navnet Allerød Kommune. Og det er også det, som fællesskabet - før som nu og i fremtiden - bør hedde. Altså navnet på vores (Lillerød, Lynge, Blovstrød, Kollerød, Vassingerød og oplands) fælles »paraply«. Vores fælles kommune.

At blive ved med at insistere på, at »Allerød er Lillerød« (og det er det jo ikke!) er ikke til gavn for vores fælles kommunale sammenhængskraft, og det marginaliserer kommunens øvrige bysamfund. For når Allerød italesættes (særligt når det drejer sig om Lillerød), så bliver »alt til Allerød«. Og denne forvirring er der ingen borgere i kommunen, der kan være tjent med.

Lokal kulturarv og identitet er helt essentiel for at skabe hele mennesker. Mennesker, der ved hvor de kommer fra, og i hvilke lokale sammenhænge de indgår. At blande æbler og pærer sammen skaber kun en udefinerbar frugtgrød. Og det gavner hverken borgerne i Lillerød eller i de andre bysamfund, der indgår i Allerød Kommune.

Årsagen til navne-miseren kan nok henføres til stationens navneskift tilbage i 1952. Fra Lillerød Station til Allerød Station. Det var en anden (teknologisk) tid, og det kan der heldigvis rettes op på i dag. Bane Danmark oplyser, at det er op til byrådet at bestemme hvad stationen skal hedde.

Så derfor er mit kompromisforslag til byrådet, at der indføres et »(Lillerød)« efter Allerød Station på skiltene på stationen. Det kan synes, som en lille og ubetydelig sag, men denne lille ændring vil have meget stor effekt ved at italesætte Lillerød som Lillerød. Som byen i øvrigt har heddet siden Middelalderen.

Så hjælp gerne til med at æbler og pærer ikke blandes sammen. Lillerød bymidte er Lillerød bymidte. Og Allerød er Allerød, vores fælles kommunale paraplynavn.