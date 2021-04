Debat: Giv frit lejde i byggesager

Jeg er blevet kontaktet af flere borgere, der fortæller mig, at forvaltningen har meddelt, at deres sag under alle omstændigheder ikke kommer under sagsbehandling før muligvis juni måned. En af sagerne blev fremsendt til kommunen i februar 2021, og der ligger sager som skulle være mere end 24 måneder gamle.