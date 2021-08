Foto af Pankas' asfaltfabrik i Farremosen, inden transportbåndet og siloerne blev dækket ind for at mindske lugtgenerne. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Frække Pankas og de Konservative

Allerød - 24. august 2021 kl. 16:24 Af Niels Christian Dahl, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Rådyrvænget 13, 3450 Allerød Kontakt redaktionen

Det kan være svært at konkludere andet, end at Pankas er ligeglad med sit omdømme, når virksomheden ikke overholder påbud fra kommunen.

Ifølge Pankas er der allerede foretaget ændringer, der skulle reducere lugtgener, men de var ikke i stand til at levere dokumentation indenfor fristen, som var 1. august. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det er forståeligt, at flere ønsker et produktionsstop på fabrikken.

Problemet er det, at sanktioner, kommunen udsætter en virksomhed for, skal ifølge forvaltningsretten svare til virksomhedens »undladelsessynd«. Det er i dette tilfælde kun manglende dokumentation.

Standsning af virksomhedens produktion ville derfor være en for voldsom reaktion på nuværende tidspunkt. Havde kommunen krævet et produktionsstop, ville Pankas få en let sag om erstatning fra kommunen. På trods af det har de Konservative insisteret på, at man alligevel skulle kræve en standsning af produktionen.

Det ser for mig ud som, at de Konservatives ageren og udmeldinger i pressen er et forsøg på at score billige point. Det er der i udgangspunktet ikke noget galt i, men man forsøger at føre Allerøds borgere bag lyset, og det ved jeg, at de er for kloge til.

Der er her tale om, at et ansvarligt flertal i byrådet har truffet en beslutning til gavn for borgerne. Man valgte ikke at kaste penge efter et hævntogt.

Imens lister Konservative udenom, og erklærer symbolpolitisk sejr. Det er frækt og ansvarsløst.