Se billedserie Oliver Someya Elklint har i skolen lært om havet, og hvordan man skal passe på det. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et grønnere hav: Hvad, og hvordan lærer eleverne om forurening i havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et grønnere hav: Hvad, og hvordan lærer eleverne om forurening i havet

På Allerød Privatskole har vi på sjette årgang haft om havet, og vi vil gerne fortælle dig mere om, hvad vi har lært, skriver to elever fra 6.B

Allerød - 16. april 2021 kl. 14:48 Af Tjalfe Nybo og Oliver Someya Elklint, Allerød Privatskole Kontakt redaktionen

I sjette klasse på Allerød Privatskole har vi nu i et stykke tid haft om havet - et bredt emne - som indebærer alt lige fra dets biodiversitet, til hvordan man kan lave mere klimavenligt plastik. Det er, hvad vi har arbejdet med. Vi har i fællesskab skabt en vision, som er mulig at klare, hvis alle bare giver en hånd med.

Allerød Privatskole er også en del af Grønt Flag Grøn Skole, som er et undervisningsprogram for elever, så de kan få en bedre forståelse af, hvorfor det er vigtigt at passe bedre på naturen og ikke at forurene havet. Eleverne lærer også, hvad man kan gøre for at hjælpe situationen.

Vores vision Noget af det første, vi gjorde, var at skabe en vision. Vores vision handlede om, at vi gerne vil bruge mere permanente alternativer i stedet for engangsplastik-produkter. Desuden vil vi holde skraldeindsamlingskonkurrencer for hele vores skole, da det gør naturrengøring mere spændende. Disse "lockdown-dage" er også gode til at samle en masse skrald, og kan skabe interesse og opmærksomhed blandt elever og lærere.

Fakta 6.A og 6.B på Allerød Privatskole har arbejdet med Havet som en del af Grønt Flag Grøn Skole, der er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. I den forbindelse har eleverne skrevet en naturfaglig artikel. Allerød Nyt udgiver den bedste artikel fra hver klasse – udvalgt af klassernes naturfagslærer Kia Skade. Artiklen fra 6.A har været bragt. 6.A og 6.B på Allerød Privatskole har arbejdet med Havet som en del af Grønt Flag Grøn Skole, der er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. I den forbindelse har eleverne skrevet en naturfaglig artikel. Allerød Nyt udgiver den bedste artikel fra hver klasse – udvalgt af klassernes naturfagslærer Kia Skade. Artiklen fra 6.A har været bragt. Vi opfordrer også til, at man ikke smider plast i havet eller naturen, men i stedet smider det til genbrug.

I- og U-lande U-lande har en tendens til at tage mindre hensyn til forurening. Det gør de, fordi de ikke har overskud til at tænke på forurening, da de hellere vil rette deres opmærksomhed mod at overleve, og at gøre et forsøg på at udvikle landet. Sammen med den manglende renovation og viden om genbrug smides affaldet i havet og ledes med havstrømmene til de store plastiksupper, vi kender.

I-lande har derimod flere penge, som de kan bruge på at løse nogle af de problemer, som især har med plastikforurening at gøre, fordi de allerede har infrastruktur og en god økonomi.

På verdensplan er der derfor nogen, der arbejder for og imod plastikforurening, hvilket besværliggør at komme problemet til livs.

Vores arbejde Vores arbejde handlede om havet. Vi har lært, hvad havet egentlig betyder i forhold til jorden, og hvordan vi bedre kan passe på det.

Vi har eksperimenteret med, hvordan man kan lave bioplast, som nedbrydes væsentligt hurtigere, og som ikke forurener lige så meget som det, der bliver fremstillet af råolie.

Vi har lært om biodiversitet, og om hvordan forskellige fiskemetoder kan være skadelige for den.

Et andet forsøg, som vi lavede, krævede, at vi skulle undersøge vores eget plastikforbrug. Vi brugte dette som en øjenåbner for, hvor meget plastik vi egentlig brugte. Vi har også individuelt samlet skrald ved fjord og hav. Dette endte samlet med at blive til 170,18 kilo. Vi vil opfordre alle til at gøre en indsats som os og samle skrald, når du møder det på din vej.