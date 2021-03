Lars Bacher (K) mener ikke, det er rimeligt, at Pankas nu har fået dispensation til at pakke dele af fabrikken ind. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Dispensation i Farremosen? Hvor langt skal vi gå?

Allerød - 04. marts 2021 kl. 12:52 Af Lars Bacher, byrådsmedlem for Konservative Kontakt redaktionen

Konservative ønsker at sende et klart signal til de virksomheder, der etablerer sig i Farremosen. Vi sætter pris på, at I kommer. Skaber jobs og vækst til kommunen og det danske samfund. Dispensation fra miljøkravene skal ikke forventes. Miljøkravene skal overholdes.

Nok er det i samfundets interesse, at der ikke er huller i vejene, så varer og mennesker kan komme sikkert rundt. Men Pankas' asfaltfabrik i Allerød kan da ikke tjene så samfundskritisk en funktion, at vi politikere partout skal bøje regler og sunde principper, fordi Pankas har begået fejl med åbne øjne og alligevel beder om dispensation.

Det mener vi Konservative i hvert fald ikke, og derfor kan vi modsat et stort flertal i byrådet ikke støtte, at Allerød Kommune giver Pankas en dispensation fra lokalplanen, som kun måske kan løse lugtproblemet.

Det er principielt forkert, at vi som kommune giver så lang snor til en privat virksomhed, der burde vide og præstere bedre i kraft af sin mangeårige erfaring i branchen.

Love og regler er til for at blive overholdt, og hvis ikke Pankas formår det, skal det naturligvis kun gå ud over virksomhedens egne aktionærer, der så kan se frem til et mindre afkast, fordi fabrikken i Allerød må gå ned i ydeevne for at overholde reglerne. Det er bare ærgerligt. Sådan er hverdagen alle andre steder i erhvervslivet.

Dispensationer kan bestemt give god mening i andre sammenhænge, men det kræver hver gang en helhedsbetragtning og en kritisk vægtning af de forskellige interessenter i sagen.

I dette tilfælde kan jeg ikke se, at det skal være Allerød Kommunes opgave at dispensere, fordi en privat virksomhed, vi én gang har givet tilladelse til at operere på bestemte vilkår i kommunen, ikke kan leve op til det, den lovede os.

Vi får travlt, og det bliver dyrt, hvis vi skal til at have ondt af aktionærer i andre lokale virksomheder og redde deres maksimale afkast med dispensationer, når virksomhederne selv, ikke os, har begået fejl på et ellers oplyst grundlag.

Det lugter efterhånden både af asfalt og populisme i et valgår, når et flertal i byrådet trods sine oprindelige løfter om det modsatte alligevel vil hjælpe Pankas med en dispensation, selvom der ikke er garanti for, at en inddæmning vil reducere lugtgenerne tilstrækkeligt.

Selv kan jeg vist umuligt være populist. For jeg oplevede i sidste byrådsperiode at blive buhet ud af et borgermøde, fordi jeg - i tillid til Pankas' argumenter - talte for asfaltfabrikken.

Den tillid har jeg og Konservative ikke længere. Til gengæld mener vi dengang som nu, at professionelle virksomheder skal behandles som voksne og stå til ansvar for deres handlinger.