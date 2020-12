Thomas Frisch forklarer sig. Her ses han i front for en demonstration imod erhvervsområdet Farremosen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Debat: Derfor går jeg ind i lokalpolitik

Allerød - 21. december 2020 kl. 11:35 Af Thomas Frisch, byrådskandidat for Konservative og talsmand for »En grøn kommune går i sort« Kontakt redaktionen

Hvorfor går talsmanden for Farremosen nu ind i lokalpolitik?

Det overrasker nok ikke de fleste, at jeg nu har valgt at gå ind i lokalpolitik, men nogle havde nok håbet, det ville blive via et nyt parti, og ikke via liste C. Det kan jeg i så fald godt forstå, og jeg vil da også gerne sige, at det har være under endog meget kraftige overvejelser.

Sagen er bare den, at det kræver en hel del ressourcer at stifte et nyt parti. For sådan et parti skal jo ikke »kun« have en mening om Farremosen, men også om en hel masse andet, for ikke at tale om at man skal finde kandidater, der er villige til at stille op.

Da jeg vægtede for og imod, kunne jeg ikke se, der var et reelt behov for endnu et parti i Allerød. Men jeg kunne bestemt se, at der var et behov for fornyelse samt en kritisk stemme med fokus på Farremosen. Så der var kun ét at gøre. Jeg måtte melde mig ind hos de Konservative, for en anden ting jeg også havde indset var, at udover Farremosen, så var mine holdninger egentlig ikke så langt fra liste C.

Og nu til sagen. Hvorfor? Der skal vi så igen huske Farremosen, for sagen er jo den, at nu ligger der desværre al den tunge industri, som vi ikke ønsker. Og der kan man så vælge mellem to ting:

1) Man kan lade stå til og se hvad der sker.

2) Man kan vælge at forsøge at gøre noget ved det.

For mig er option 1 ikke en mulighed, så var der option 2 tilbage, og derfor meldte jeg mig ind.

Betyder det så, at jeg ikke er talsmand for »En grøn kommune går i sort« længere? Nej bestemt ikke. Min holdning er den samme, jeg håber bare på, at jeg ved måske at komme i byrådet kan påvirke fremtiden for Farremosen, så det kan blive så tåleligt som muligt for vores område. Og især for dem der bor tæt på. Deri ligger bestemt en nidkær håndhævelse af den miljøgodkendelse, som blandt andet Pankas har fået byggetilladelse på.

Slutteligt er jeg også af den mening, at Allerød i den grad er ude af balance mellem borgere, miljø og erhverv. Der lyttes efter min mening ikke til borgerne, og der tages heller ikke nok hensyn til miljøet. Det ønsker jeg også at gøre noget ved.

Med det for øje vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

