Debat: Der er pip i Fuglehuset

Klagen kommer efter, at tre nye opsigelser har sat Fuglehuset i en akut situation. Forældrene har ikke tillid til, at ledelsen kan løse problemet, blandt andet fordi disse tre opsigelser blot er de seneste i en meget lang række af opsigelser blandt pædagogerne.

En forælder fortæller om en stue, hvor pædagogen har været udskiftet seks gange på halvandet år. Var det en privat arbejdsplads, er jeg sikker på, at man ville se en sådan serie af opsigelser som et symptom på en problematisk ledelse.

Bag klagen ligger mange episoder fra hverdagen i Fuglehuset. Børnene vil ikke afleveres, de reagerer voldsomt hjemme, og flere nævner, at deres børn er gået tilbage i deres udvikling for eksempel ved at få brug for ble igen.