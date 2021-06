Thomas Frisch. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Borgerinddragelse, også efter valget

Allerød - 11. juni 2021 kl. 14:02 Af Thomas Frisch, KV21-kandidat for Konservative Kontakt redaktionen

Det mærkes tydeligt, at 2021 er kommunalvalgåret. For nu er der kommet godt gang i skriverierne, som dermed skaber en del debat på diverse medier. Sådan har det altid været, og sådan skal det også være.

Men hvorfor kun i valgåret? Hvorfor ikke også i den tid, der ligger efter? Hvorfor er det kun i valgåret, borgerne bliver hørt?

Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men min opfattelse er, at borgerne i Allerød bliver hørt alt for lidt, jeg syntes faktisk, vi bliver overhørt, og det undrer mig. For det er jo borgerne, der vælger det siddende byråd, eller?

Så ville nogen måske sige »Ja det er jo det vi gør, og derfor må vi stole på, at byrådet så husker sine mærkesager, det de lovede, og forvalter deres mandat med respekt«.

Og der må jeg så konstatere, at det kniber det lidt med. Behøver jeg at nævne Farremosen og dispensation? Hvad med Søageren hvor der blev lovet, at grundejerforeningen kunne købe grunden for én krone? Fru Lunds Villa? Og senest giver man tilladelse til at flytte et kunstværk i svømmehallen, uden så meget som at spørge kunstneren først.

Byrådets opgave er at forvalte de mandater, som er dem givet, derom ingen tvivl. Men jeg mener, det bør være en pligt i højere grad at inddrage borgerne i de sager, der uomtvisteligt vil få en indvirkning på det område og den by, som de bor i.

En effektiv og nem måde at lave en borgerinddragelse på, er ved at beskrive et emne og de valgmuligheder, der er sammenfattet med de positive og negative konsekvenser ved at sige ja eller nej og lægge det ud på Allerøds hjemmeside eller Facebook til afstemning.

Den vil selvfølgelig kun være vejledende, men kunne være med til at give en retning på, hvad borgerne mener. At der så kan være en årsag til, det ikke kan følges 100 procent, må i så fald følges op af en forklaring.

Summa summarum: Borgerinddragelse er ikke bare i året før, men så sandelig også i årene efter et kommunalvalg.

Lad os nu få politikken ned i øjenhøjde med borgerne og genskabe balancen i Allerød.