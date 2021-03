Socialdemokraterne i Allerød foreslår at lave en mark nord for Sortemosevej om til bofællesskaber og vild natur. I den lokale bofællesskabsgruppe kæmper medlemmerne for etablering af bofællesskab(er), men idéen har svært ved at få ben at gå på, forklarer et medlem af gruppen i dette debatindlæg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Bofællesskaber er en god idé, der har svært ved at få ben at gå på

Debat: Bofællesskaber er en god idé, der har svært ved at få ben at gå på

Allerød - 02. marts 2021 kl. 17:13 Af Mette Høgsbro, Wolthersvej 13, 3450 Allerød - på vegne af bofællesskabsgruppen

Bofællesskaber kan noget. De kan give ældre mennesker et rigt liv, de kan give børn en dejlig opvækst med masser af liv og leg, de kan aflaste mennesker i den arbejdsdygtige alder med fælles spisning, indkøb og så videre. Mennesker på tværs af aldre kan hjælpe og berige hinanden.

Bofællesskaber er bæredygtige, idet mange materielle goder kan deles, og boligerne kan gøres mindre, da man i stedet har fællesfaciliteter. Bofællesskaber giver livskvalitet og er både til gavn for beboere i fællesskabet og for kommunens økonomi i form af lavere udgifter til plejekrævende omsorg og psykiske udfordringer, for eksempel på grund af ensomhed. What's not to like?

I rigtig mange af landets kommuner bygges bofællesskaber, fordi fordelene er til at få øje på. Desværre går det meget trægt i Allerød. I fire år har en gruppe i Allerød arbejdet for at skabe grundlag for at bygge bofællesskab(er) i kommunen.

Vi har holdt adskillige møder med borgmester, forvaltning og mange af byrådets partier. Vi har arrangeret borgermøde om bofællesskaber. Vi har en Facebook-gruppe med 300 medlemmer. Vi har besøgt bofællesskaber for at samle erfaringer, har stiftet forening med vedtægter. Vi har forsøgt at finde mulige byggegrunde, har sat os ind i kommunens boligstrategier og i finansieringsmuligheder for bofællesskaber.

Kort sagt vi har været vedholdende og har gjort alt, vi har kunnet finde på for at skabe grobund og muligheder. Alle vi har talt med har stor sympati for idéen, men handling har der ikke været meget af.

Vores vildeste resultat har været, at ønsket om bofællesskaber samt støtte til dette fra kommunen er blevet skrevet ind i kommunens planstrategi. Dog stadig uden konkrete planer og handling.

Socialdemokratiet har i de lokale aviser meldt ud, at bofællesskaber i Allerød er en god ide, både for kommunens økonomi og for de borgere, der ønsker at bo på denne måde. De foreslår endda en konkret placering. Straks herefter er Facebook-stormen gået i gang med indlæg, der handler om frie arealer, grønne kiler, grundvand, buslinjer, brudte løfter og meget mere.

Vi i bofællesskabsgruppen opfordrer til, at diskussionerne skilles ad, og at idéen om bofællesskaber drøftes først. Hvis Allerød Kommune virkelig ønsker bofællesskaber, må man arbejde for at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. BofælIesskabsgruppen har gode intentioner.

Vi ønsker, at et bofællesskab skal være et aktiv i kommunen. Vi ønsker et bæredygtigt byggeri, der falder ind i naturen og ikke ødelægger den. Vi ønsker at skabe liv for eksempel ved at lave folkekøkken, køkkenhaver for børn, fællessang søndag morgen og så videre.

Og så ønsker vi at finde et svar på, om det mon kan lade sig gøre i denne by, som vi alle holder meget af, indenfor en overskuelig fremtid?