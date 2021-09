Debat: Bilerne i grusgraven

I en af de store grusgravssøer i Lynge ligger der fem biler. De har ligget der længe. Det er klart, at disse fem biler ikke gør noget godt for grundvandet og dermed vores drikkevand. Det forekommer mig ejendommeligt, at kommunen ligefrem skulle hyre et ingeniørfirma for at fastslå, at bilerne udgør en trussel for grundvandet. Men det fastslog ingeniørfirmaet, selvfølgelig, langt om længe.