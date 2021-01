Efter M.D. Madsensvej blev lukket ned for al trafik, har der været en del debat om handicapparkeringspladserne i området. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Beliggenhed, tilgængelighed

..... og ikke mindst sikkerhed for de gangbesværede og handicappedes adgang til butikkerne i midtbyen - specielt når sneen falder tæt, hvad den gjorde onsdag sidste uge.

Alt imens M.D.Madsensvej fremstod ryddet og saltet, henlå de perifere P-områder inkl. HC-pladserne uberørte. Endnu et eksempel på den tankeløse politik overfor denne gruppe medborgere. Og dagen efter var HC-pladserne foran REMA 1000 fyldt op med afryddet sne fra det øvrige parkeringsområde.

I sin nytårshilsen i Allerød Nyt udtrykker borgmester Karsten Längerich glæde over at "vi har fået en bymidte med liv, fremgang og nye restauranter". Nuvel - drænet for de forviste og livløse fysisk belastede borgere - forstås!