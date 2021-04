Miki Dam Larsen (S) mener, at Allerøds ønsker i forhold til infrastruktur er blevet hørt. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Allerøds ønsker er blevet hørt

Af Miki Dam Larsen, viceborgmester (S), formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Regeringens nye infrastrukturplan er en glædelig nyhed for Allerød. Først og fremmest betyder planen en forlængelse af motorvejen helt til Hillerød.

Det forbedrer trafiksikkerheden og letter trafikafviklingen omkring Allerød. Vi kan med andre ord blive fri for forsinkende og til tider farlige sammenfletninger. Dertil har regeringen afsat tre milliarder kroner til støjbekæmpelse, hvilket vil blive igangsat i Allerød, når motorvejen forlænges. Det har en enorm betydning for de tusindvis af borgere i Allerød, der dagligt plages af støj. Dermed er der blevet lyttet til vores ønsker i Allerød.

Med de overordnede briller er det også glædeligt, at de planlagte investeringer på 160 milliarder kroner blandt andet vil mindske kø-tiden, styrke den kollektive trafik og sikre omstillingen til grønne transportformer.

Planen er i sig selv CO2-neutral. At gøre den kollektive trafik mere attraktiv og fleksibel vil også være et gode for Allerød, så pendlertrafikken kan aflastes og kø-tiden mindskes.