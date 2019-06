Datacon i fusion med stort selskab

Når Datacon i Allerød går sammen med Danoffice fra Svendborg er der også tale om et generationsskifte, idet administrerende direktør og stifter af Datacon, Jan Misser, stopper som direktør.

Allerød - 13. juni 2019 kl. 06:34 Af Niels Idskov

Datacon Enterprise Solutions A/S på Hejrevang i Allerød er solgt til Danoffice IT ApS, der er ejet af den paneuropæiske mid-market kapitalfond Agilitas. Datacon har omkring 55 medarbejdere, mens Danoffice i Svendborg har ca. 70 medarbejdere.

Datacon går for at være et af bedste selskaber i Danmark, når det gælder om at levere og tjene penge på effektive administrationssystemer. Selskabet er leverandør af it-løsninger - både infrastruktur og Managed Services - til kunder i den private og offentlige sektor, herunder store danske virksomheder med datterselskaber i mere end 80 lande. og det seneste årsregnskab viser en omsætning på over 300 mio. kr. om året.

Datacon har kunnet tælle prominente kundenavne som Brøndby IF, BoConcept, Kilroy Travels, Børnefonden, HK, Saxo Bank, fitness.dk, fakta, TV2, Matas, Rema1000 og KNI, der tidligere hed Den Kongelige Grønlandske Handel.

Sammen med Danoffice kommer det nye selskab op i nærheden af en årlig omsætning på en milliard kroner. Danoffice IT er leverandør af it-løsninger til en bred række af internationale kunder med særlig vægt på cross-border opgaver i udviklingslande. Danoffice ITs kundebase omfatter FN og velgørende institutioner, IGO'er og NGO'er med kritiske funktioner i fjerne dele af verden.

- Det gælder om fortsat at spille en afgørende rolle på det her marked, hvor både Danoffice og Datacon har ekspanderet en del de senere år, og så spiller det også ind, at jeg snart fylder 67 år. Altså falder generationsskiftet også på plads, siger Jan Misser, administrerende direktør i Datacon. Som indtil videre bevarer sit firmanavn.

Jan Misser stiftede firmaet for 32 år siden og er i dag - indtil overdragelsen pr. 1. juli - ejer af Datacon sammen med Kenn Buhl. Ny direktør for de to selskaber bliver Lars Baun Jensen, mens Jan Misser fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Jan Misser og Kenn Buhl har tidligere fortalt, at baggrunden for Datacons succes og levedygtighed skyldes, at udviklingen er foregået støt og roligt, at man har lagt sten for sten og sat tæring efter næring.

»Man skal huske at have sjælen med. At knokle er ikke et mål i sig selv,« har Jan Misser, som de første 15 år ellers udførte langt hovedparten af arbejdsopgaverne selv, udtalt.

Finansielle detaljer i aftalen er ikke offentliggjort.