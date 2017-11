Dansk mikrofonfirma bliver stadig større

Nu styrker virksomheden tilstedeværelsen på to vigtige markeder i Storbritannien og Tyskland med dedikerede salgsorganisationer, som skal skabe grundlag for yderligere acceleration af DPA's vækst i de kommende år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er helt sikre på, at denne strategiske investering vil give os den nødvendige salgsmæssige styrke til at accelerere væksten og skabe et større og stærkere DPA med endnu tættere forbindelse til forhandlere og kunder. Den nuværende organisering har skabt gode resultater i begge markeder gennem årene, men nu er vi klar til at investere i at øge væksten, siger Kalle Hvidt Nielsen.