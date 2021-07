Dansk Byggeri: Knap hver anden Allerødvirksomhed mangler arbejdskraft

Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, håber på reformer, så flere vælger erhvervsuddannelserne. Foto: Jens Berg Thomsen

Rundspørge viser, at 41 procent af virksomheder i Allerød har ledt forgæves efter arbejdskraft

Allerød - 12. juli 2021

Dansk Byggeri Nordsjælland har foretaget en rundspørge, blandt virksomheder i Nordsjælland, og her viser det sig, at 41,7 procent af virksomhederne i Allerød Kommune forgæves har forsøgt at hyre nye medarbejdere. Tallet for Allerød er samtidig det højeste blandt de nordsjællanske kommuner, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Men også andre steder i Nordsjælland har virksomhederne forgæves forsøgt at hente nye medarbejdere. Efter Allerød kommer Gribskov Kommune ind, hvor 39,7 procent ifølge rundspørgen har ledt forgæves.

"Tallene er dramatiske. Og bag tallene er der mange bekymringer hos vores medlemmer - både i byggeriet og i industrien. For manglen på kvalificerede medarbejdere har ikke et quick-fix. Inden for langt de fleste fag tager virksomhederne de lærlinge, som der er. Men der er slet ikke nok, som søger den faglærte vej," siger formanden for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen.

" Vi oplever allerede nu virksomheder, som på grund af mangel på arbejdskraft må sige nej til ordrer. Så hvis vi skal forhindre, at mangel på nye medarbejdere står i vejen for væksten i vores område, så er det nødvendigt med hjælp fra Christiansborg," siger han og opfordrer til politiske reformer, så flere vælger en erhvervsuddannelse.

Broget billede i Nordsjælland Generelt for hele Danmark er det virksomheder tæt på de store byer, som har færrest problemer med at finde medarbejdere - i Nordsjælland er billedet mere broget. Her står det bedst til i Hørsholm med 16,7 procent af virksomhederne, der har forsøgt at rekruttere forgæves efterfulgt af Furesø med 24,6 procent og Frederiksund med 25,4 procent. Samlet er det 29,8 procent af Nordsjællands virksomheder, der forgæves har forsøgt at hyre arbejdskraft. På landsplan er det 31,2 procent," lyder det fra Dansk Byggeri Nordsjælland.jbt

Fakta - mangel på arbejdskraft Så mange procent af virksomhederne har forgæves forsøgt at hyre nye medarbejdere:

Allerød: 41,7

Egedal: 31,9

Fredensborg: 28,3

Frederikssund: 25,4

Furesø: 24,6

Gribskov: 39,7

Halsnæs: 32,0

Helsingør: 31,8

Hillerød: 29,2

Hørsholm: 16,7

Rudersdal: 28,1

Nordsjælland generelt: 29,8

Hele landet: 31,2

Kilde: Dansk Byggeri Nordsjælland