Danoffice udvider tredje gang

Allerød: Kapitalfonden Agilitas har offentliggjort, at et af dens selskaber, Danoffice, som ligger i Allerød, har indgået aftale om at købe edgemo A/S. Sidstnævnte er leverandør at it-infrastrukturprodukter og -løsninger.

Opkøbet forventes at sætte speed på Danoffices plan om at udvide produktporteføljen og kundebasen såvel som den geografiske rækkevidde. - Vi ser frem til at slå os sammen med et team, som på blot ni år har været i stand til at efterlade et så markant fodaftryk på det danske it-marked. Ved at kombinere de unikke styrker ved begge selskaber, vil vi accelerere vores vækst til fordel for både kunder og ansatte, samt fortsætte vores vej til bæredygtig forretningstransformation, siger administrerende direktør Lars Baun Jensen om overtagelsen.