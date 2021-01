Danmarks største transportvirksomhed rykker til Farremosen

"I dag er en stor dag. I dag er den endelige byggetilladelse kommet, så inden længe er vi for alvor i gang med byggeriet i Allerød. Det har været en lang proces at nå hertil, men nu er vi så klar til at påbegynde det, der bliver en helt ny æra i vores historie."

Sådan efterfulgt af diverse jublende emojis skriver virksomheden SCT Transport i et opslag på sin Facebook-side fredag formiddag. I opslaget er der også et luftfoto/dronefoto af erhvervsområdet Farremosen i Allerød.

Ingen kommentarer

Allerød Nyt har været i kontakt med SCT Transport for at høre mere om den nye æra i virksomhedens historie. Vi havde gerne hørt, hvor mange ansatte der kommer til Allerød, hvor stort byggeriet bliver, hvad naboerne kan forvente, og hvonår byggeriet forventes at stå klar, men avisen blev mødt med et "ingen kommentarer".