Foreningen Dæmpegårds Venner har fået en bestyrelse, og nu går arbejdet med at prøve at redde den gamle gård fra nedrivning i gang. Privat foto

Dæmpegårds Venner trækker i arbejdstøjet

Allerød - 09. november 2020 kl. 06:01 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Midt i Tokkekøb Hegn ligger Dæmpegård fra 1788. Der skulle den gerne blive liggende, mener en gruppe lokale borgere. De har dannet foreningen Dæmpegårdens Venner, som allerede har fået mange medlemmer og nu har konstitueret sig.

- Selvom det er en nystiftet forening, er der allerede cirka 150 medlemmer, hvilket tydeligt viser den store interesse, som borgere i Nordsjælland har for at bevare denne kulturhistoriske ejendom. Jo flere medlemmer foreningen har, jo stærkere og mere handlekraftig kan den være, siger Lisette F. Thamdrup, der er formand for foreningen.

- Alle er velkomne som medlemmer, uanset om man ønsker at støtte processen for at bevare gården, eller eventuelt gerne vil påtage sig konkrete opgaver med istandsættelse, naturbevarelse eller lignende. Når der forhåbentlig indgås en aftale mellem Naturstyrelsen og Foreningen Dæmpegårds Venner om hensigten med at bevare og aktivere Dæmpegård, begynder processen med at danne aktive udvalg i relation til medlemmernes interesser og kompetencer, siger hun.

Foreningen udspringer af, at Naturstyrelsen, som ejer gården, har søgt om lov til at rive den ned, da styrelsen ikke længere har behov for den, og den i en årrække har stået ubrugt hen. Dæmpegårdens Venner ønsker derimod, at den gamle skovridergård bevares, gerne som et natur-kulturhus med oplevelser for både natur- og kulturhistorisk interesserede brugere.

Der er dog bump på vejen, hvis det skal realiseres, og det er de bump, som foreningen håber at kunne føre den gamle gård sikkert hen over.

Foreningen skriver i en pressemeddelelse, at bestyrelsen er i kontakt med Naturstyrelsen for at afklare mulighederne for at bevare, istandsætte og efterfølgende drive Dæmpegård.

»Hvis der kan indgås en aftale om en realistisk fremtid for Dæmpegård, er næste skridt at etablere kontakt til fonde for at skaffe finansiering til istandsættelse af gårdens fem bygninger.

Sideløbende arbejder bestyrelsen med et visionsoplæg med afsæt i at skabe en fremtidig økonomisk bæredygtig drift af gården, til glæde og gavn for fælles oplevelser i naturen. Målet er, at Dæmpegård skal være selvfinansierende«, skriver Dæmpegårdens Venner.

Dæmpegårdens Venner havde stiftende generalforsamling i slutningen af september og bestyrelsen har sidenhen konstitueret sig med fem medlemmer og to suppleanter. Lisette F. Thamdrup er valgt som formand, John Nørskov Hansen er næstformand, og Niels Kirkegaard er valgt som kasserer. Jørgen Jensen er sekretær, og Marlene Hald er proces- og webansvarlig. De to suppleanter er Anders Ekstrøm Løkkegaard og Peter Brander Larsen. Derudover er forhenværende formand for Lokalhistorisk Arkiv, Ole Høegh Post, tilknyttet som ressourceperson.